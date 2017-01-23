Берлускони одобрил политику Трампа на сближение с Россией

Рим, 23 января. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони приветствует намерение президента США Дональда Трампа проводить политику сближения с Россией.

По его словам, в возвращении Вашингтона к сотрудничеству с Москвой есть только положительные моменты. Россия должна быть союзником для всего мира, а не врагом, убежден политик.

Берлускони также заявил, что стратегия изоляции стала огромной ошибкой как для США, так и для всего мира, а Европа «в ее нынешнем виде, как ее выстраивают бюрократы в Брюсселе, провалилась».

Напомним, в декабре прошлого года прокуратура Милана потребовала возобновить расследование в отношении Берлускони по подозрению в подкупе свидетелей, сообщала «Газета.ру».