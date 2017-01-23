NASA отправит ученых жить на вулкан, чтобы полет на Марс показался им сказкой

Вашингтон, 23 января. Ученые из NASA готовятся к путешествию на Марс. Чтобы быт на Марсе стал для специалистов чем-то привычным и уже знакомым, группу ученых поселили на вулкане Мауна Лоа на Гавайях. Для этого на вулкане будет установлен изолированный геодезический купол.

Жизнь на вулкане поможет изучить поведение человека в процессе долгосрочного освоения космического пространства. Ученым в течение восьми месяцев можно будет контактировать только друг с другом и с руководителями научного проекта.

Связь будет работать с задержкой на 20 минут. Именно столько времени нужно, чтобы послание с Марса дошло до Земли. Членов космического агентства хотят как следует подготовить к долгим путешествиям в космос.

Большое путешествие на Марс запланировано на 2030-е годы. Отмечается, что график NASA вполне реалистичный, а желаемые задачи удастся реализовать, если работа агентства не будет направлена на что-то другое.