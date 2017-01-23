Гастрабайтеры вернули охраннику «Газпрома» 200 тысяч рублей за украденный унитаз

Москва, 23 января. Сотруднику службы охраны «Газпрома» вернули 200 тысяч рублей за украденный унитаз. Как стало известно, нанесенный пропажей сантехники ущерб возместили мигранты, ремонтировавшие квартиру охранника.

Сам же мужчина повторно обратился в полицию с просьбой не возбуждать уголовное дело из-за кражи дорогой сантехники в его новой квартире в поселке Сосенское. С его слов, ремонтировавшие жилье рабочие добровольно возместили ущерб, передает Life.

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Напомним, несколько дней назад грабитель отобрал у пенсионерки в Красносельском районе Петербурга сумку, в котором находились платье Versace и кошелек Furia