Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа

Москва, 23 января. Заступничество дочери экс-президента США Билла Клинтона Челси, попытавшейся защитить младшего сына американского лидера после нападок на него в социальных сетях, раскололо соцсети. Часть пользователей оценили поступок девушки как добрый и благородный, но нашлись и те кто, кто решил, что Челси просто хочет «погреться в лучах чужой славы».

Напомним, насмешкам 10-летнего Бэррона подвергли после церемонии инаугурации его отца. Челси Клинтон заявила, что Бэррон заслуживает просто быть ребенком, однако защита каждого ребенка, по ее словам, означает противостояние политике президента США, которая вредит детям».

«Прильнуть к чужой победе хоть добрым словом…, таких там, почти все…», — так высказывания дочери Билла Клинтона оценил один из пользователей Рунета. Другой участник обсуждения пошутил о «трудностях перевода» сообщения Челси. «Трудности перевода? Я не понял — что значить «вступилась»???», — написал он.

Другим популярным комментарием стало предположение о том, что Челси Клинтон собирается «метить в президенты» и ей нужны популистские шаги. Однако нашлись и те, кто назвал девушку «умницей». «Умница!Сама через это прошла!Молодец,что вступилась!», — заметила Инна Василина. «В …..семье — не без добрых людей!», — согласился Игорь Простой.