FAN-TV Лента новостей
Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа
Весь мир

Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа

Сегодня 12:40
1320

Трудности перевода: соцсети не поняли, почему Челси Клинтон «заступилась» за сына Трампа

Москва, 23 января. Заступничество дочери экс-президента США Билла Клинтона Челси, попытавшейся защитить младшего сына американского лидера после нападок на него в социальных сетях, раскололо соцсети. Часть пользователей оценили поступок девушки как добрый и благородный, но нашлись и те кто, кто решил, что Челси просто хочет «погреться в лучах чужой славы».

Напомним, насмешкам 10-летнего Бэррона подвергли после церемонии инаугурации его отца. Челси Клинтон заявила, что Бэррон заслуживает просто быть ребенком, однако защита каждого ребенка, по ее словам, означает противостояние политике президента США, которая вредит детям».

«Прильнуть к чужой победе хоть добрым словом…, таких там, почти все…»,  — так высказывания дочери Билла Клинтона оценил один из пользователей Рунета. Другой участник обсуждения пошутил о «трудностях перевода» сообщения Челси. «Трудности перевода? Я не понял — что значить «вступилась»???», — написал он.

Другим популярным комментарием стало предположение о том, что Челси Клинтон собирается «метить в президенты» и ей нужны популистские шаги. Однако нашлись и те, кто назвал девушку «умницей». «Умница!Сама через это прошла!Молодец,что вступилась!», — заметила Инна Василина. «В …..семье — не без добрых людей!», — согласился Игорь Простой.

комментарии
Ярослава Замысловатова
#дональд трамп #челси клинтон
Новости партнеров
Эксклюзив

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

Сегодня 13:39
48

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

Сегодня 13:35
78

Закон бизнеса: в Совфеде рассказали, кто первый снимет с России санкции

Сегодня 12:51
438

Сожженная Одесса и вырезанный Киев: ждет ли русскоязычные города Украины судьба Донбасса

Сегодня 12:41
795

В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа

Сегодня 12:39
232
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

13:44

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

13:39

Ученые нашли главные отличия «фейковых» новостей от настоящих

13:38

Песков рассказал о планах Путина по участию в Мюнхенской конференции

13:36

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

13:35

Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся

13:34

Кремль рассказал о правильном подходе к передаче объектов РПЦ

13:32

Вопрос президентских выборов не стоит на повестке дня в Кремле

13:24

Труп пропавшего подводного охотника выловили в пруду Петербурга

13:20

Песков рассказал, в каком случае состоится встреча Путина и Трампа

13:18

Ученые обнаружили связь между выбором друзей и ДНК

13:16

Кремль не торопится обсуждать инициативы Трампа

13:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»
Читать
Закрыть