Безработный москвич побил беременную женщину из-за места на парковке

Москва, 23 января. Москвич ударил беременную женщину в ходе ссоры из-за парковки в Москве. Как стало известно, мужчина решил, что автомобиль женщины был неправильно припаркован.

Так, пострадавшая обратилась в отделение полиции, где написала заявление о нанесении ей телесных повреждений. Со слов женщины, ее машина была припаркована на Фридриха Энгельса. К ней подошел мужчина и заявил, что транспортное средство мешает проезду. Он ударил ее сразу же после того, как та попыталась возразить.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Сам злоумышленник также задержан. Им оказался 30-летний житель столицы, который в настоящее время нигде не работает. Против него возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре прохожие обнаружили под окнами дома 25-летнюю девушку с четырехлетним сыном.