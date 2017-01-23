FAN-TV Лента новостей
Безработный москвич побил беременную женщину из-за места на парковке
Происшествия

Безработный москвич побил беременную женщину из-за места на парковке

Сегодня 12:55
168

Безработный москвич побил беременную женщину из-за места на парковке

Москва, 23 января. Москвич ударил беременную женщину в ходе ссоры из-за парковки в Москве. Как стало известно, мужчина решил, что автомобиль женщины был неправильно припаркован.

Так, пострадавшая обратилась в отделение полиции, где написала заявление о нанесении ей телесных повреждений. Со слов женщины, ее машина была припаркована на Фридриха Энгельса. К ней подошел мужчина и заявил, что транспортное средство мешает проезду. Он ударил ее сразу же после того, как та попыталась возразить.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства инцидента. Сам злоумышленник также задержан. Им оказался 30-летний житель столицы, который в настоящее время нигде не работает. Против него возбуждено уголовное дело, передает телеканал «360».

Ранее сообщалось, что в Комсомольске-на-Амуре прохожие обнаружили под окнами дома 25-летнюю девушку с четырехлетним сыном.

комментарии
Тимур Румянцев
#москва
Новости партнеров
Эксклюзив

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

Сегодня 13:39
48

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

Сегодня 13:35
78

Закон бизнеса: в Совфеде рассказали, кто первый снимет с России санкции

Сегодня 12:51
438

Сожженная Одесса и вырезанный Киев: ждет ли русскоязычные города Украины судьба Донбасса

Сегодня 12:41
795

В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа

Сегодня 12:39
232
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»

13:44

Модернизация ПРО: как щит ВКС РФ прикрыл страну от вражеского ракетного удара

13:39

Ученые нашли главные отличия «фейковых» новостей от настоящих

13:38

Песков рассказал о планах Путина по участию в Мюнхенской конференции

13:36

Новости Новороссии: жители ДНР остались без света, ВСУ считает возможные потери от атаки на Донбасс

13:35

Трехлетний ребенок, запертый на сутки в квартире под Пермью, поджег елку и задохнулся

13:34

Кремль рассказал о правильном подходе к передаче объектов РПЦ

13:32

Вопрос президентских выборов не стоит на повестке дня в Кремле

13:24

Труп пропавшего подводного охотника выловили в пруду Петербурга

13:20

Песков рассказал, в каком случае состоится встреча Путина и Трампа

13:18

Ученые обнаружили связь между выбором друзей и ДНК

13:16

Кремль не торопится обсуждать инициативы Трампа

13:11
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Песков раскрыл повестку встречи Путина и Сечина по «Роснефти»
Читать
Закрыть