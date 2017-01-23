Появилось видео с женщиной-таксистом, отказавшейся пропускать скорую в Красноярске

Красноярск, 23 января. В Интернете появилось видео с автоледи из Красноярска, которая заблокировала проезд карете скорой помощи. Водитель такси пропустила «неотложку» только после угрозы вызвать полицию.

Полиция уже начала проверку видеозаписи, на которой легковушка во дворе на улице Гастелло отказалась пропускать машину скорой помощи. Как передает Телеканал 360, неуступчивым водителем, занявшим всю полосу, оказалась женщина-таксист. После перепалки, в которой приняли участие и другие участники дорожного движения, женщина уступила дорогу медикам.

Ранее сообщалось, что сотрудники ГИБДД в Красноярске начали проверку этого инцидента. Если вина автоледи будет установлена, ей грозит административная ответственность.