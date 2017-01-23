Сирия новости 23 января 12.30: сирийский генерал погиб под обстрелом в Алеппо, коалиция наносит удары по мирным жителям в Идлибе и Хасаке

Сирия, 23 января. Генерал сирийской армии погиб в ходе обстрела боевиками жилых кварталов Алеппо, в результате ударов ВВС международной коалиции погибли несколько десятков мирных жителей в провинциях Идлиб и Хасака. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Провинция Дамаск

В квартале Джобар, восточном пригороде Дамаска, правительственные войска прошлой ночью начали на нескольких направлениях наступление на позиции вооруженных направлений. Артиллерия войск Башара Асада обстреливает позиции боевиков, сирийские активисты сообщают о потерях с обеих сторон.

К северо-западу от Дамаска артиллерия правительственных войск прошлой ночью нанесла удары по позициям исламистов в районе населенного пункта Мадая.

Одновременно с этим были зафиксированы столкновения между силами сирийской армии и отрядами «Хезбаллы» с одной стороны и вооруженными формированиями с другой в долине Вади Барада, в частности – на направлении населенного пункта Айн аль-Фиджа.

Провинция Алеппо

На востоке провинции Алеппо сирийская армия в ходе ожесточенных боев продолжает наступление на позиции ИГ* с целью перерезать пути снабжения террористов в провинции Ракка. Правительственные войска, продвинувшиеся за несколько дней на 30 км к востоку от города Ханассер, достигли западных границ провинции Ракка. От боевиков был освобожден населенные пункты Умм Миаль, Джубб аль-Али, аль-Атщана и Таллат Ас-Сириятель. Об этом сообщает информационный портал Breaking news cо ссылкой на военный источник.

В настоящее время сирийская армия укрепляет свои позиции в окрестностях Ханассера. Также правительственными войсками в регионе были заняты стратегические высоты, относящиеся к юго-восточной части провинции Идлиб, находящиеся ранее под контролем группировок «Ахрар аш-Шам» и «Джебхат Фатх аш-Шам»***.

Одновременно с этим сирийская армия продолжает развивать наступление в восточной и юго-восточной части провинции с целью освободить три крупнейших оплота террористов ИГ – захваченные города Аль-Баб, Маскана и Дейр Хафир.

Турецкие ВВС и артиллерия, в свою очередь, нанесли удары по террористам в районе города Аль-Баб.

Стали также известны подробности вчерашнего обстрела боевиками района военной академии в западной части Алеппо. Сообщается, что от снарядов исламистов погибли 6 военнослужащих сирийской армии, в том числе офицер в звании генерала.

В ответ артиллерия сирийской армии обстреляла позиции вооруженных формирований в окрестностях города.

Провинция Хомс

В районе высот Ат-Тияс к северо-востоку от авиабазы Ат-Тифор (Т-4) в восточной части провинции Хомс продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и террористами ИГ. Сирийская армия стремится установить контроль над второй стратегической высотой в регионе.

Как сообщалось накануне, в субботу бойцы элитного подразделения сирийских войск «Щит» смогло провести уникальную успешную операцию в пригороде Пальмиры, заняв высоту 725 (гора Карат-эт-Тьяс). Эта высота – одна из двух доминант, которые должны быть заняты перед решающим штурмом Пальмиры.

Провинция Дейр эз-Зор

На юге Дейр эз-Зора продолжаются ожесточенные бои между силами сирийской армии и террористами ИГ. Правительственные войска пытаются деблокировать располагающийся в окрестностях города военный аэродромом. Об этом сообщает иранское информационное агентство Fars со ссылкой на военный источник.

Сирийская армия провела успешное наступление и вернула себе контроль над большей частью квартала Аль-Уммаль (рабочего квартала). Бои в квартале продолжались несколько часов, были уничтожены десятки террористов.

Одновременно с этим ВВС Сирии и ВКС РФ уничтожила колонну террористов в районе между горой Ат-Тарда и газовым месторождением Ат-Тим, десятки вооруженных боевиков были ликвидированы.

Кроме того, правительственные войска смогли продвинуться на 600 м вглубь района кладбища, в настоящий момент там продолжаются ожесточенные бои.

Сирийские активисты, в свою очередь, сообщают, что сирийская армия отбила очередную атаку ИГ в районе Панорамы.

Провинция Даръа

В городе Даръа неизвестные боевики убили исламиста, принадлежащего к одному из вооруженных формирований. Правительственные войска, в свою очередь, обстреляли позиции боевиков в окрестностях города. Об этом сообщают сирийские активисты.

В районе Хауд аль-Ярмук на юго-западе провинции боевики ИГ начали уже седьмое за последние сутки наступление на позиции группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» и связанных с ней вооруженных формирований. Исламисты в ответ обстреливают позиции ИГ. Об этом сообщает портал Breaking News со ссылкой на военный источник.

В результате столкновений было уничтожено 30 боевиков «Джебхат Фатх аш-Шам» и ее союзников, в том числе полевой командир группировки «Фаллуджа Хуран», и 12 террористов ИГ.

Ранее вооруженные формирования, действующие в регионе, несколько раз обстреливали позиции связанной с ИГ группировки «Джейш Халид бин аль-Валид».

Провинция Идлиб

Несколько мирных жителей погибли вчера в результате ударов ВВС международной коалиции по населенному пункту Ан-Нейраб в восточной части провинции Идлиб. Об этом сообщает информационный портал Syrian Mirror.

Согласно источникам, удары коалиции уничтожили штаб боевиков группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» на юге селения, однако снаряды попали также в несколько жилых домов. В результате погибло 5 мирных жителей, еще 20, большинство из них дети, получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщалось ранее, всего за несколько часов до этого беспилотник коалиции уничтожил автомобиль, в котором находились два боевика «Джебхат Фатх аш-Шам», в том числе – полевой командир.

Одновременно с этим боевики-исламисты в очередной раз обстреляли шиитские селения Аль-Фуа и Кефрая на востоке провинции. Поступают сообщения о пострадавших среди местных жителей.

Провинция Ракка

Отряды «Демократических сил Сирии»**** при поддержке спецназа США и ВВС коалиции вышли к евфратской плотине в районе населенного пункта Аль-Табака.

С другой стороны, поступают сообщения о гибели 13 мирных жителей в результате ударов коалиции по жилым кварталам находящегося под контролем террористов ИГ города.

Провинция Хама

В северной части провинции Хама силы сирийской армии ведут бои с исламистами группировки «Джебхат Фатх аш-Шам» в районе города Суран.

ВВС Сирии также нанесли удары по позициям боевиков в районе города Аль-Латамина. Об этом сообщают активисты.

Одновременно с этим артиллерия правительственных войск обстреляла позиции вооруженных формирований в районе населенного пункта Лахая.

В западной части провинции исламисты открыли огонь по населенному пункту Салхаб, данных о пострадавших пока не поступало.

Провинция Аль-Хасака

Поступают сообщения о гибели шести мирных жителей в результате взрыва двух бомб в населенных пунктах Аль-Саадия и Марджан в окрестностях города Аль-Камышлы в провинции Аль-Хасака.

Ирак

ВВС Ирака уничтожили крупный склад оружия ИГ на востоке провинции Анбар. Около 30 террористов были ликвидированы. Об этом сообщает иракский телеканал «Ас-Сумария».