Экс-премьер Италии требует срочно отменить санкции против России

Рим, 23 января. Бывший премьер-министр Италии Романо Проди призвал отменить санкции в отношении России как можно скорее. Его заявление опубликовано в газете «Стампа».

Проди предположил, что Евросоюз не отреагировал в должной степени на слова избранного президента США Дональда Трампа, однако ограничительные меры в отношении Москвы, по мнению экс-премьера, нужно отменять в срочном порядке.

«Необходимо срочно отменять санкции в отношении России…Можно идти на жертвы, если речь идет о проведении согласованной политики, но в этом нет смысла, когда солидарность отсутствует», — подчеркнул он.

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