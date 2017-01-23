Минобороны РФ: ПРО Москвы засекла более десяти пусков ракет за год

Москва, 23 января. Минобороны России сообщило, что соединения противоракетной обороны (ПРО), прикрывающие Москву, выявили более 10 реальных пусков ракет в 2016 году. Как говорится в сообщении ведомства, пуски ракет космического назначения и баллистических были выявлены радиолокационной станцией «Дон-2Н». Ракеты были запущены с российских полигонов, космодромов, а также из морских акваторий.

Согласно приведенным данным, боевые расчеты соединения ПВО-ПРО ВКС в 2016 году провели более 750 учебных тренировок по обнаружению условных баллистических ракет, их сопровождению, измерению координат, анализу состава сложных целей и наведению противоракет. По данным Минобороны, более 200 военных ежедневно заступают на круглосуточное боевое дежурство воинских частях этого соединения ПРО.

Напомним, ранее штурмовики Су-25СМЗ авиаполка Южного военного округа в Краснодарском крае провели серию учений по противодействию ПВО условного противника.