ФИФА одобрила предложение о проведении жеребьевки ЧМ-2018 в Кремле

Горки, 23 января. Вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что ФИФА одобрила предложение РФ провести финальную жеребьевку ЧМ-2018 1 декабря 2017 года в Кремле.

По его словам, подготовка к проведению Кубка конфедерации и чемпионату мира в России идет по плану и без существенных проблем.

Как сообщалось ранее, комиссия ФИФА нанесет инспекционный визит в российские города, проводящие Кубок конфедераций-2017, в конце февраля — начале марта. 3-4 марта в Москве пройдет заседание рабочих групп с участием представителей городов, принимающих ЧМ-2018.

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