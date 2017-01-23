Ученые назвали животных, которые спасут человечество от рака и алкоголизма

Москва, 23 января. Некоторые животные способны благотворно повлиять на здоровье человека или произвести продукт, который поможет людям победить тяжелый недуг. Для тех, кто верит в нетрадиционную медицину, ключом к здоровью станут лошади, собаки, коты, пчелы и змеи.

Выяснилось, что лошади способствуют выздоровлению при травмах опорно-двигательного аппарата. Также общение с лошадьми помогает тем, кто пытается побороть алкогольную и наркотическую зависимости. Собаки способны выявлять опухоли на ранних стадиях, а также могут вернуть человека к жизни после тяжелого заболевания.

Кошки мне только избавят своих хозяев от депрессии, но и укрепят их нервную систему. Пчелы полезны продуктами, которые они изготавливают, среди которых мед и прополис, использующиеся при лечении вывихов и радикулита.

Например, мед и прополис входит в состав многих лекарственных препаратов, которые помогают при лечении вывихов и радикулита. Змеиный яд часто добавляют в мази для лечения суставов и сосудов.

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