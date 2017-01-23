Лаврову доложат, как Будапешт готовится к визиту Путина

Москва, 23 января. Глава МИД РФ Сергей Лавров раскрыл повестку встречи со своим венгерским коллегой Петером Сийярто. Министры проведут переговоры сегодня, речь пойдет о подготовке к саммиту в Будапеште.

По словам Лавров, переговоры с министром иностранных дел Венгрии станут «подготовкой к очередному саммиту, который состоится в начале февраля в Будапеште».

В свою очередь Сийярто подтвердил информацию о том, что запланированная встреча президента РФ Владимира Путина и лидера Венгрии Виктора Орбана состоится 2 февраля.

