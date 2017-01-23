Неадекватная мать с ребенком выпала из окна в Комсомольске-на-Амуре

Хабаровск, 23 января. В Комсомольске-на-Амуре прохожие обнаружили под окнами дома 25-летнюю девушку с четырехлетним сыном. Предположительно, оба выпали из окна.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Хабаровскому краю, обнаруженная прохожими девушка находилась в неадекватном состоянии и не могла внятно объяснить, как они с ребенком оказались на улице. Соседи увидели в ее квартире распахнутое окно и сделали вывод, что пострадавшая выпрыгнула из него вместе с малышом.

Сейчас пострадавшие находятся в больнице, причем состояние мальчика медики оценивают как тяжелое. Его мать до сих пор не вышла из неадекватного состояния. Все обстоятельства произошедшего сейчас расследуются в рамках уголовного дела.