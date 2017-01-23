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В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа
Политика

В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа

Сегодня 12:39
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В войне за «демократию» все средства хороши: сенатор Климов об иске против Трампа

Группа американских юристов, действующих под зонтиком организации «Граждане за ответственность и этику в Вашингтоне», намерена подать судебный иск против Дональда Трампа. Они обвиняют 45-го президента США в нарушении положения конституции страны, запрещающего лицам, находящимся во главе государства, принимать вознаграждения и выплаты от иностранных правительств.

Иск будет подан на рассмотрение федерального суда в Нью-Йорке уже сегодня. Юристы напоминают, что Трамп не отказался от права собственности на принадлежащие ему компании, а просто лишь отошел от управления ими. Потому всякая и любая прибыль, извлеченная этими фирмами от сделок с компаниями, аффилированными с правительствами других государств, может считаться «вознаграждением» в адрес американского президента. Это, в свою очередь, напрямую противоречит законам США.

Андрей Климов, заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам, не считает этот иск особо обоснованным.

«Говоря прямо, я не вижу в этом ничего, кроме продолжающихся политических разборок в Вашингтоне. Это продолжение конфронтации между командой, условно говоря, Обамы, Клинтон и их товарищей и теми, кто помогал Трампу. В таких конфликтах все средства хороши: в том числе и судебные иски. Это не первый и не последний раз, когда мы видим нечто подобное», — отмечает сенатор для Федерального агентства новостей.

Пока достаточно трудно предположить, каким образом Дональд Трамп попытается выйти конкретно из-под этого удара и прореагирует ли он на него вообще. Может быть, он откажется от права собственности на свои компании, может быть, нет. «В любом случае, у Трампа куча своих собственных юристов, он богатый человек. Я думаю, что какой-то выход он найдет», — поясняет Климов.

Группа американских юристов намерена подать судебный иск против Дональда Трампа

«Главное, что нужно понимать, так это то, что все это дело не имеет никакого отношения к американской конституции. Это, повторю, просто часть разборок внутри истеблишмента США. Кто-то сейчас крушит стекла на улицах, кто-то оскорбляет Трампа публично, в прямом эфире, кто-то подает на него в суд. В США сейчас происходит много такого: какая страна, такая и демократия. Это часть информационной атаки против Трампа — больше ничего за этим нет», — подводит итог Андрей Климов.

То, что американский истеблишмент, прежде всего представители ушедшей администрации и их союзники, ведет сейчас полномасштабную атаку на позиции Дональда Трампа — мнение не одного только сенатора Климова. Так, недавно глава комитета по международным делам Совфеда РФ Константин Косачев заявил, что передача власти в США была какой угодно, только не мирной.

«Было сделано все, чтобы поставить под сомнение вообще сам факт свободного избрания Трампа. Хотя казалось бы: вот шанс, чтобы доказать свою твердую приверженность демократии и уважению выбора избирателей», — цитирует слова Косачева газета «Известия».

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Иван Верихов
#барак обама #хиллари клинтон #дональд трамп #константин косачев #андрей климов
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