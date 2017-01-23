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Назван самый популярный у петербуржцев и москвичей автомобиль
Технологии

Назван самый популярный у петербуржцев и москвичей автомобиль

Сегодня 12:38
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Назван самый популярный у петербуржцев и москвичей автомобиль

Москва, 23 января. Большинство московских и петербургских автовладельцев отдают предпочтение Hyundai Solaris. Автомобиль был назван самым популярным в Москве и Петербурге по итогам 2016 года, свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат».

В прошедшем году этой модели отдали предпочтение 13,7 тыс. москвичей, несмотря на то, что продажи по сравнению с 2015 годом сократились на 5,5%. На втором месте по популярности оказался KIA Rio, который приобрели 11,9 тысяч автовладельцев, что на 28% больше, чем годом ранее. Замыкает тройку лидеров Volkswagen Polo, которых было продано 7,2 тыс. штук — на 20,5% больше. Кроме того, в пятерку попали Skoda Octavia и Skoda Rapid.

В Петербурге за минувший год было продано 5,8 тысяч Hyundai Solaris. При этом продажи модели выросли на 6%. Volkswagen Polo купили 4,7 тысячи петербуржцев, KIA Rio — 4,3 тысячи. На четвертом месте оказался Renault Duster (3 тысячи), а на пятом — Skoda Rapid (2,6 тысячи).

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Катерина Михайлиди
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