Уголовное дело настигло судью в Ставрополе за «продажу» должности

Москва, 23 января. Судья Ленинского районного суда Ставрополя Инна попова, подозреваемая в получении 12 миллионов рублей взятки якобы за помощь в трудоустройстве на должность судьи, стала фигурантом уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Так, уголовное дело было возбуждено по решению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Как говорится в сообщении ведомства, дело передано в производство отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК по Ставропольскому краю в целях наиболее квалифицированного расследования.

На данный момент известно, что в мае 2015 года подозреваемая предложила своему знакомому за 12 миллионов рублей устроиться на должность федерального судьи. Ожидая обмана, мужчина написал в региональное управление ФСБ заявление о взятке. Женщина встретилась с судьей, действуя в рамках оперативно-разыскного мероприятия, проводимого УФСБ, и передала ей десять тысяч рублей и муляж денег на сумму 9 миллионов 990 тысяч рублей. Подозреваемая была задержана сразу после получения денежных средств.

Как сообщала газета «Утро.Ру», ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пятерых российских граждан РФ, которые оказались причастными к деятельности запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».