Упрямый водитель в Красноярске отказался пропустить скорую

Красноярск, 23 января. Сотрудники ГИБДД в Красноярске заинтересовались опубликованным в Сети видео, на котором водитель легкового автомобиля не пропускает машину скорой помощи.

«В интернете появилось видео, что на улице Гастелло в Красноярске водитель легкового автомобиля не пропустил «скорую». Проверку ведут сотрудники ГИБДД, в случае установления вины автомобилисту грозит административная ответственность», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы регионального ГУ МВД.

Предварительно установлено, что инцидент во дворе дома на улице Гастелло произошел минувшей ночью. Причем водитель легковушки пропустил «неотложку» только после того, как ему пригрозили общением с полицейскими.

Добавим, ранее в одном из дворов Петропавловска-Камчатского автоледи за рулем иномарки отказалась пропускать автомобиль скорой помощи, спешивший на вызов к 21-летнему юноше. В результате молодой человек скончался, так и не получив медицинскую помощь.

Читайте также: Скорым могут разрешить идти таран автомобилей, мешающих проезду.