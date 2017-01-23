Ученые рассказали, как отличить настоящие новости от «газетных уток»

Кембридж, 23 января. Ученые выявили несколько особенностей, которые позволят внимательным читателям отличать надуманные новости недобросовестных СМИ от правдивой информации. Об этом рассказывается в западных профильных обозревателях.

Ученые обратили внимание, что «фейковые» новости, в отличие от настоящих, разлетаются со скоростью света, причем во многом при помощи соцсетей. Если новость информирует о чем-то практическом, к примеру, что кофе утром в понедельник пить вредно, то такая новость распространяется умеренными темпами. Придуманная новость о том, что Хиллари Клинтон якобы устроила скандал и разгромила кафе, молниеносно облетит мир, всюду, особенно в соцсетях эту выдумку будут преподносить как сенсацию.