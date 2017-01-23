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Названа дата начала выплат вкладчикам «Новации» и «Тальменка-банка»
Экономика

Названа дата начала выплат вкладчикам «Новации» и «Тальменка-банка»

Сегодня 11:52
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Названа дата начала выплат вкладчикам «Новации» и «Тальменка-банка»
Москва, 23 января. Клиенты лишенных лицензий банка «Новация» и «Тальменка-банка» начнут получать вклады не позднее 6 февраля. Дату начала выплат вкладчикам сообщило Агентство по страхованию вкладов.

Представители АСВ уточнили, что страховое возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% от суммы всех его счетов, в том числе открытых для предпринимательской деятельности. Однако в совокупности эта сумма не должна превышать1,4 млн рублей.

«Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди», — пояснили в агентстве. Что касается валютных вкладов, то страховое возмещение по ним будет рассчитываться в рублях по курсу ЦБ РФ на 23 января. 

Как сообщали ранее «Дни.ру», сегодня Центробанк объявил об отзыве лицензий у банка «Новация», «Тальменка-банка» из Барнаула, а также омского банка «Сириус». Уточнялось, что меры в отношении «Тальменка-банк» и «Сириуса» приняли из-за нарушения ими федеральных законов, а банк «Новация» лишили лицензции за высокорискованную кредитную политику.

 

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Ярослава Замысловатова
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