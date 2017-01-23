Кэмерон рассказал о своих фантазиях с Борисом Джонсоном

Лондон, 23 января. Экс-глава британского правительства Дэвид Кэмерон признался, что представляет себе министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона и главу Минюста страны Майкла Гоува во время охоты на фазанов. Об этом он заявил на выступлении в Давосе.

Журналисты спросили Кэмерона, как он проводит свободное время после отставки с поста премьера, сообщает The Daily Mail.

«Я использовал освободившееся время, чтобы вернуться к стрельбе. Оказалось, что если я пристрелю парочку Борисов и Майклов, то чувствую себя гораздо лучше», — пошутил Кэмерон.

По данным британских СМИ, Кэмерон считает Джонсона и Гоува «предателями» из-за их поддержки Brexit.

В начале января «Газета.ру» сообщала, что Израильский дипломат Шаи Масот Бориса Джонсона «идиотом» в разговоре с британской чиновницей.