Дочь Клинтон заступилась за затравленного в соцсетях сына Трампа

Вашингтон, 23 января. Дочь Хиллари Клинтон Челси решила поддержать младшего сына президента США Дональда Трампа — Бэррона, которого высмеяли пользователи соцсетей после инаугурации отца.

Бэррон Трамп столкнулся с нападками в соцсетях со стороны противников главы государства Дональда Трампа. Так, сценаристка популярного шоу Saturday Night Live Кэти Рич назвала Бэррона «первым в стране школьным стрелком на домашнем обучении». Далеко не всем пришлась по душе «шутка» Рич, однако многие ее поддержали.

«Бэррон Трамп заслуживает, как и все дети, просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям», — отреагировала Челси Клинтон.

Отдельные пользователи Twitter при этом предполагают, что своим постом дочь Клинтон хотела уколоть самого президента. Другие вспомнили, что Челси раньше тоже могла почувствовать себя на месте сына Трампа.

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