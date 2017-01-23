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Курилы беспокоят Абэ: премьер Японии подверг критике военное присутствие РФ
Политика

Курилы беспокоят Абэ: премьер Японии подверг критике военное присутствие РФ

Сегодня 11:34
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Курилы беспокоят Абэ: премьер Японии подверг критике военное присутствие РФ

Москва, 23 января. Выступая перед депутатами нижней палаты парламента, глава кабинета министров Японии Синдзо Абэ признал, что укрепление военного присутствия России на южной части Курил вызывает дискомфорт у японского руководства.

По словам Абэ, об этом он проинформировал президента России Владимира Путина во время переговоров, состоявшихся в декабре. При этом японский премьер отметил, что не может раскрывать всех деталей беседы с российским лидером.

«Однако я четко указал российской стороне, что мы выражаем сожаление в связи с усилением ее военного присутствия на четырех северных островах», — сказал Абэ, слова которого приводит ТАСС.

комментарии
Алексей Громов
#владимир путин #синдзо абэ
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