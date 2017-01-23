Закон бизнеса: в Совфеде рассказали, кто первый снимет с России санкции

Бывший глава Еврокомиссии и экс-премьер-министр Италии Романо Проди обратился к ЕС с призывом срочно отменить антироссийские санкции, не оглядываясь в сторону Вашингтона и команды нового президента Дональда Трампа. Когда в деле смягчения иои отмены санкций будут сделаны первые шаги и кто на них решится? Корреспондент Федерального агентства новостей обратился за комментарием к заместителю председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Александру Бабакову.

Понятно, что Проди от дел уже отошел и в вопросе санкций выражает, прежде всего, свое личное мнение. Однако нельзя отрицать ту тенденцию, что о таких намерениях говорят все больше и все чаще в разных уголках Европы. Логика Проди простая: не нужно ждать решений Трампа, когда можно сделать все самим, сыграть на опережение. Зависимость политики от Вашингтона? Нет, не слышал. Россия и бизнес с ней важнее.

«Здесь в очередной раз хочется обратиться к словам нашего президента. Не мы же эти санкции вводили, ну чего тогда так сильно из-за них беспокоиться и постоянно их обсуждать? Я сам нахожусь под санкциями, но не сильно переживаю по этому поводу. Мы уже дали им определение, они незаконные. Это трудно даже назвать санкциями, это просто некие действия, направленные против России, конкретных организаций и людей. Но они не привели к тому, ради чего вводились. Благодаря этим ограничительным действиям у нас произошел перелом в сознании, мы стали лучше понимать, что такое импортозамещение, национальная безопасность, как добиться улучшения дел в сельском хозяйстве, машиностроении», — комментирует Бабаков.

Читайте по теме: Антисанкционный фронт: что мешает Австрии освободить Россию от ограничений ЕС

По его словам, мы это не просто осознали, а сделали многое, чтобы получить результат. Именно потому, в том числе, и поднялась волна общественного резонанса в мире: все больше политиков и простых людей видят, что ограничительные меры только делают Россию крепче.

«Повторюсь: санкции привели к обратному эффекту для Запада и положительному — для нас. Зависимость во многих сферах ликвидируется за счет внутреннего производства, а оно сейчас развивается. Понятно, что за всем этим безобразием стоят американцы. Другое дело, что они ввели санкции чужими руками Евросоюза, и многое тут первое время будет зависеть от Вашингтона. А вообще все должно было получиться как в вопросах бизнеса: чтобы войти с кем-то в долю, нужно понять сразу, когда будешь выходить. А в Брюсселе не подумали, санкции ввели, а теперь думают больше, чем мы, о том, как их снять. Это явно тупиковая линия. В ЕС размышляют не о том, отменить санкции или нет, а с чего начать. Есть разные предложения, они уже звучат на уровне национальных парламентариев. Так что скоро разговор будет идти уже о форме. А так говорят многие, но мы будеv судить по делам», — добавляет эксперт ФАН.

Как писала накануне «Лента.ру», премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России», призвал сельхозпроизводителей не ждать отмены антироссийских санкций, а воспользоваться сложившейся ситуацией в своих интересах. Очевидно, сказал он, что санкции надолго.