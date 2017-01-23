Искалеченный труп мужчины обнаружили в мусорке в Москве



Москва, 23 января. Обстоятельства и причины смерти неизвестного мужчина, чей искалеченный труп обнаружили в мусорном баке в Москве, выясняют сотрудники полиции.

Как сообщил источник в правоохранительных органах, тело мужчины с ссадиной на переносице и гематомами под глазами было найдено накануне рано утром в мусоросборочной камере подъезда одного из жилых домов в районе Выхино-Жулебино.

Следственно-оперативная группа установила, что на момент обнаружения мужчина был мертв уже около пяти часов. Сейчас труп направлен на судмедэкспертизу. Доследственная проверка продолжается, сообщает телеканал 360.

