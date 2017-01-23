Уральский прокурор расстрелял шумевших в подъезде парня и девушку

Екатеринбург, 23 января. Старший помощник прокурора открыл стрельбу по хулиганам в Верхней Пышме на Урале. Резиновая пуля поразила молодого человека и 17-летнюю девушку.

Инцидент произошел еще 20 января. В настоящее время установлено, что мужчина, открывший огонь из травматики, работает старшим помощником прокурора Кировограда. На такие меры он пошел, обороняясь от агрессивной компании, шумевшей в подъезде его дома. Хулиганы избили его после просьбы не шуметь в такой поздний час. Именно поэтому прокурор был вынужден применить травматику и выстрелить в сторону нападавших.

В региональном СУ СК РФ порталу Ura.ru заявили, что сейчас по данному факту идет проверка, следователям предстоит оценить законность действий прокурора, а также обоснованность применения им оружия.

