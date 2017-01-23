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Ученые рассказали, как одержать победу над бессонницей
Технологии

Ученые рассказали, как одержать победу над бессонницей

Сегодня 11:44
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Ученые рассказали, как одержать победу над бессонницей

Лондон, 23 января. Побороть бессонницу могут мысли о любимых произведениях искусства, просмотр комедий и чтение книг, уверены британские ученые, сообщает издание Daily Record.

Если у вас бессонница из-за гормонального расстройства, то нужно обратиться к специалистам, если же дело только в навязчивых мыслях и бытовых переживаниях, то все гораздо проще.

Навязчивые идеи можно отогнать, подумав над деталями любимых произведений искусства, также можно попытаться воспроизвести в уме какие-либо орфографически сложные слова наоборот. За шесть часов до сна нужно забыть о кофейных напитках и крепком чае.

Вместо того, чтоб с досадой постоянно смотреть на часы, лучше почитать легкую забавную книгу или посмотреть комедию. Ранее Газета.Ru сообщала, что рэпер Канье Уэст страдает от бессонницы.

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Таисия Григорьева
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Ученые рассказали, как отличить настоящие новости от «газетных уток»
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