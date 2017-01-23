Иномарка врезалась в автобус на западе Москвы, есть пострадавшие

Москва, 23 января. Два человека получили травмы в результате столкновения иномарки и рейсового автобуса в Москве. ДТП случилось сегодня утром на Давыдковской улице.

По данным пресс-службы московского УГИБДД, автомобиль Chevrolet врезался в автобус, двигавшийся по маршруту 104к. Помощь медиков понадобилась водителю иномарки и пассажирке автобуса. Все обстоятельства и причины аварии сейчас выясняются, передает Телеканал 360.

Добавим, еще одна авария случилась ранее на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск». В столкновении иномарок Toyota RAV4 и Mitsubishi Lancer погибли пять человек. По данным агентства «URA.RU», в качестве предварительной причины аварии рассматривается выезд машины Toyota на встречную полосу.