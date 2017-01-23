Актера застрелили на съемках клипа австралийских рэперов

Нью-Йорк, 23 января. Внутри одного из баров австралийского города Брисбен от огнестрельного ранения погиб 20-летний актер. По данным ABC News, инцидент произошел в ходе съемок музыкального клипа для хип-хоп группы Bliss n Eso.

Как стало известно, оружие использовалось на съемках клипа, при этом у полиции пока нет информации о том, какими патронами — боевыми или холостыми - оно было заряжено. Австралийские правоохранители также подчеркнули, что артист стал жертвой «производственного инцидента».

В настоящее время полиция проводит расследование по факту произошедшего. Менеджеры Bliss n Eso также подтвердили сообщение о гибели мужчины, уточнив, что во время инцидента рэперов на съемочной площадке не было.

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