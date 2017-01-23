Hyundai Creta стал новым любимым кроссовером россиян

Москва, 23 января. Кроссовер Hyundai Creta стал новым лидером продаж на российском авторынке, затмив Renault Duster.

Автоэксперты особо подчеркнули, что в Россию южнокорейская новинка попала всего лишь в августе минувшего года и за такой короткий промежуток времени сумела завоевать любовь во всех регионах РФ. В 2016 году наши соотечественники приобрели 21 тыс. 929 таких кроссоверов.

Как сообщала ранее «Газета.ру», кроссовер Creta производят специально для автолюбителей из Восточной и Западной Европы. На рынки Азии поступает кроссовер, несколько отличающийся от европейского варианта.

Минимальная стоимость Hyundai Creta в России составляет 749 900 рублей.