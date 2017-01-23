Протесты против Трампа: Америка, которую мы знаем, исчезает на глазах

Президент США Дональд Трамп прокомментировал протесты против своей инаугурации, которые прошли в пятницу и субботу во многих американских городах, собрав миллионы участников. В своем твиттере он написал так: «Наблюдал за вчерашними протестами, но все время думал о том, что у нас только что прошли выборы! Почему эти люди не голосовали? Знаменитости лишь усугубляют ситуацию».

Субботним демонстрациям был посвящен еще один твит Трампа, в котором он заявил следующее: «Мирные протесты являются принципиальной особенностью нашей демократии. Пусть я и не всегда согласен, я признаю право людей выражать свое мнение».

Но насколько мирным и демократичным является нынешний протест против избранного президента США? Не стоит ли за ним чего-то большего, чем просто недовольство части избирателей победой Трампа?

Рецепт митингов: знаменитости и недовольные

Пятничные и субботние шествия протестующих прошли во многих городах Соединенных Штатов, в том числе в Чикаго, Новом Орлеане, Майами и Денвере. В этих крупных городах в акциях протеста приняли участие десятки тысяч человек. Но особенно масштабными получились акции протеста в Нью-Йорке, Лос-Анджелесе и столичном Вашингтоне, на улицы каждого из которых вышло около полумиллиона человек.

В Вашингтоне на митинге выступили десятки знаменитостей. Среди них были певицы Мадонна, Шер, Алиша Киз, Кэти Перри, режиссер Майкл Мур, звезды Голливуда Джулия Робертс, Эшли Джадд, Скарлетт Йоханссон, Эмма Уотсон, Эми Шумер, Джейк Джилленхолл, а также известная американская феминистка и журналистка Глория Стайнем. В Нью-Йорке перед протестующими выступили Алек Болдуин и Роберт де Ниро, в демонстрации приняли участие актрисы Хелен Миррен, Вупи Голдберг и Синтия Никсон.

Также в числе протестующих, вышедших на улицы столицы, был замечен теперь уже бывший госсекретарь США Джон Керри, который пришел на демонстрацию со своим псом. Пол собаки остался неизвестным, но такое эпатажное появление Керри на митинге, который имел официальное название «Женский марш против Трампа», уже послужило основой для злой шутки о том, что это «демонстрация сук».

Всего за два дня в одном только Вашингтоне было задержано около 300 участников различных акций протеста. Как сообщили в полиции, в результате столкновений стражей порядка с манифестантами пострадали около десятка полицейских.

«Марш миллионов» или «демонстрация сук»?

Основой нынешних выступлений против Трампа является отнюдь не его политические решения или государственные изменения, но ожидания таковых. После ноябрьских выборов США оказались расколотыми практически надвое: при широкой поддержке программы реформ нового президента в континентальных штатах, на обеих космополитических и глобализированных побережьях США Трамп гораздо менее популярен.

Связано это с тем, что традиционный электорат республиканцев, консерваторы, или так называемые WASP, связан именно с внутренними штатами, в то время как население крупных мегаполисов гораздо более «пестрое» и включает в себя как либеральные слои белого населения, так и чернокожих и испаноязычных граждан США, чьи предпочтения традиционно связаны с Демократической партией.

Столь обсуждаемая сегодня инаугурация нового президента США, в сравнении с инаугурацией Барака Обамы (350.000 человек против 1.000.000 человек), показывает именно это разделение страны по географическому и политическому признаку. Достаточно напомнить, что цифра в 350–500 тысяч человек не только была «нормальной» для обеих инаугураций Джорджа Буша-младшего, но и являлась явкой симпатизантов демократического Билла Клинтона на его второй инаугурации 1997 года.

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Согласно социологическим опросам института Гэллапа и канала Fox News, рейтинг поддержки Трампа на сегодняшний момент составляет лишь 37%, в то время как рейтинг Обамы на момент его вступления в должность в 2009 году составлял 68%, а самый низкий рейтинг поддержки был у Джорджа Буша-старшего и Рональда Рейгана, которых в 1989 и 1981 годах поддерживали всего по 51% опрошенных.

Все недовольные Трампом — а таких, согласно опросу все того же республиканского канала FoxNews, не так и мало: 54% — и составляют социальную базу прошедшего антитрамповского протеста. С другой стороны, в силу того, что протест этот пока что не имеет ясно выраженной программы «за», а представляет лишь протестное голосование, перспективы этого политического движения пока носят оттенок «права людей выражать свое мнение».

Назвать данные выступления «угрозой стабильности» США или власти Трампа нельзя — слишком аморфные и разнородные силы включены в этот протест, не оформленный пока что в какие-либо определенные цели и задачи.

Неясные перспективы «нового курса»

Избрание Трампа на пост президента США стало не только победой республиканцев, но и личным триумфом эксцентричного миллиардера-патриота, над которым прошлый президент потешался всего пять лет тому назад. Тогда, на званом приеме в Белом доме, Обама предложил ему сосредоточиться на «исследования НЛО и лунного заговора» вместо того, чтобы лезть в политику.

Но что еще важнее, победа Трампа стала возможной благодаря краху предыдущего внешне- и внутриполитического курса Белого дома, который вел США «столбовой дорогой» мирового глобализма, но завел страну в политический и экономический тупик.

Именно этот факт дальновидно подметил министр иностранных дел Германии Франк Штайнмайер, который на днях сформулировал «феномен Трампа» максимально четко и честно: «С избранием Дональда Трампа окончательно завершился прежний мир XX века. Какие представления об устройстве утвердятся в XXI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, не предопределено, это остается открытым. В нынешний период неопределенности в мировой политике на кону стоит особенно многое».

Кризис пост-Ялтинского мироустройства, который еще иногда называли «Вашингтонским консенсусом», назревал долго и во многом подспудно. Существующая роль мирового гегемона, которую США окончательно приняли на себя после югославского и иракского кризисов, оказалась в итоге неподъемной для самой Америки — причем не только с политической точки зрения, но, в первую очередь, с экономической стороны.

Попытка Обамы уйти от открытых силовых методов решения внешнеполитических вопросов, которые использовались во время президентства Клинтона и Буша, и заменить американские интервенции непрямым вмешательством в политику третьих стран («оранжевые» революции и «Арабская весна») привела к еще более неуправляемым последствиям — в частности, к возникновению квазигосударственных террористических образований, таких как «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в РФ).

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Такие неудачи политики Вашингтона на Ближнем Востоке и в целом в мире неизбежным бумерангом били и по самим США, которые на фоне роста военных и прочих расходов были вынуждены сокращать свои социальные программы — в первую очередь в сферах образования, науки и здравоохранения. Ну а это уже ставило под вопрос экономическую и технологическую гегемонию США, которая во многом базировалась на цивилизационном отрыве Америки от развивающихся стран, в первую очередь от Китая.

Но стал ли Трамп причиной сокращения этого отрыва и краха политики США в мире? Вовсе нет, Трамп — это лишь следствие глобальных процессов, которые вызревали в самих США и во всем мире как минимум с начала 1990-х годов, когда на фоне возможности многополярного мира Вашингтон решил перейти к своей гегемонии. Трамп, по сути своей, — кризисный менеджер, который призван спасти «американское казино» от окончательного банкротства, переведя его распад в управляемое русло.

При этом, конечно, намерение нового президента США отлучить от кормушки глобализированную элиту отнюдь не вызывает рукоплесканий в прикормленной ею среде. Кризис прежнего мироустройства стал уже настолько очевиден, что от протестующих, да и от самого Трампа, уже мало что зависит — та Америка, которую мы знаем, скорее всего, будет переформатирована тем или иным образом.

Это значит, что радикальные реформы в США будут проведены в любом случае — с Трампом или без него.