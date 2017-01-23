FAN-TV Лента новостей
Трамп пригласил Нетаньяху в США
Весь мир

Трамп пригласил Нетаньяху в США

Сегодня 11:15
86

Трамп пригласил Нетаньяху в США

Вашингтон, 23 января. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Так, в ходе разговора Трамп предложил Нетаньяху личную встречу в феврале, в ближайшее время будет определена точная дата. Стороны обсудили ситуацию с политическим урегулированием в Палестине, а также соглашения с Ираном.

Напомним, ранее стало известно о том, что следующие переговоры, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта, пройдут до конца 2017 года.

комментарии
Тимур Румянцев
#сша #трамп #израиль #нетаньяху
Новости партнеров
Эксклюзив

Протесты против Трампа: Америка, которую мы знаем, исчезает на глазах

Сегодня 11:49
198

Сенатор Клинцевич: Масштабное военное строительство изменило в нашей армии все

Сегодня 11:21
189

Выброшены за борт: как переговоры по Сирии в Астане подчеркивают слабость США

Сегодня 10:54
428

Новости Новороссии: Донбассу под угрозой экологической катастрофы, ЛНР вновь оказалась под огнем ВСУ

Сегодня 10:04
437

Антипутинский митинг в Киеве закончился грандиозным провалом

Сегодня 9:45
4517
Показать еще
Прямая трансляция

Итоги недели: украинцы приехали в Россию нырять на Крещение. ФАН-ТВ

Смотреть
Лента новостей

Ученые рассказали, как отличить настоящие новости от «газетных уток»

12:08

Уголовное дело настигло судью в Ставрополе за «продажу» должности

12:08

Упрямый водитель в Красноярске отказался пропустить скорую

12:02

Кэмерон рассказал о своих фантазиях с Борисом Джонсоном

11:54

Названа дата начала выплат вкладчикам «Новации» и «Тальменка-банка»

11:52

Протесты против Трампа: Америка, которую мы знаем, исчезает на глазах

11:49

Представители правительства и оппозиции Сирии сели за один стол в Астане

11:48

Ученые рассказали, как одержать победу над бессонницей

11:44

Дочь Клинтон заступилась за затравленного в соцсетях сына Трампа

11:42

Искалеченный труп мужчины обнаружили в мусорке в Москве

11:37

Беглых китайских чиновников-коррупционеров ждет суровое наказание

11:36

Курилы беспокоят Абэ: премьер Японии подверг критике военное присутствие РФ

11:34
Показать еще
Политические заключенные Украины
Перейти в раздел
© 2017 ФАН
Правила использования материалов:
Материалы, опубликованные на сайте riafan.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.
При этом не допускается переработка, за исключением сокращений, сохраняющих смысл публикации.
Цитирование (републикация) фото-, видео- и графических материалов ФАН требует письменного разрешения редакции ФАН, и проводится с обязательным размещением логотипа ФАН и гиперссылки на riafan.ru.
При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт riafan.ru обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Ученые рассказали, как отличить настоящие новости от «газетных уток»
Читать
Закрыть