Трамп пригласил Нетаньяху в США

Вашингтон, 23 января. Глава Соединенных Штатов Дональд Трамп и провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Как говорится в сообщении, распространенном Белым домом.

Так, в ходе разговора Трамп предложил Нетаньяху личную встречу в феврале, в ближайшее время будет определена точная дата. Стороны обсудили ситуацию с политическим урегулированием в Палестине, а также соглашения с Ираном.

Напомним, ранее стало известно о том, что следующие переговоры, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта, пройдут до конца 2017 года.