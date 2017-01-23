Сирия: Дамаск и оппозиция вместе бросят вызов ИГ

Астана, 23 января. Дамаск считает, что сирийские военачальники должны повести в бой против ИГ и армию, и оппозицию. На переговорах в Астане оппоненты властей в Дамаске намерены выступить с предложением о создании совместных отрядов по борьбе с ИГ.

В Сирии бы одобрили инициативу оппозиции, если бы возглавили такие отряды сирийские военачальники, а в составе отрядов были бы только граждане Сирии. Об этом заявил депутат сирийского парламента от правящей Партии арабского социалистического возрождения (Баас), член комитета по межарабским и международным делам Саджи Таама.

«Я не вижу никаких препятствий, чтобы сирийцы, даже те из них, которые сражались с оружием в руках, вернулись в лоно государства и стали вести борьбу с террористами ИГ. Это позволило бы снизить уровень кровопролития и распространить перемирие на многие районы страны», — выразил свою точку зрения сирийский депутат, сообщает газета «Известия».

Данную позицию подтвердил и высокопоставленный источник в сирийских силовых структурах. «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — террористическая организация, запрещенная в России. Ранее Газета.Ru сообщила, что элитный отряд армии Асада сбросил боевиков ИГ с высоты под Пальмирой.