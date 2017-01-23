Сенатор Клинцевич: Масштабное военное строительство изменило в нашей армии все

Более двух тысяч объектов военной инфраструктуры строится в России по заказу Минобороны сегодня. Свыше двух с половиной тысяч таких объектов уже были сданы в эксплуатацию в 2016 году. «Это радиолокационные станции, гидротехнические сооружения, аэродромы, медицинские объекты, жилые дома, школы и детские сады, кадетские училища, военные городки, полигоны, причалы», — отмечает замглавы министерства обороны Тимур Иванов. В общем и целом можно говорить, что масштабы и темпы военного строительства в России сейчас сравнимы с послевоенными годами.

В возведении объектов для Минобороны участвуют примерно 30 тысяч военнослужащих, а также до 10 тысяч работников субподрядных организаций, отмечают в Lenta.ru.

Франц Клинцевич, первый заместитель председателя комитета Совфеда по обороне и безопасности, считает, что данный тренд можно оценивать лишь в высшей мере положительно.

«Начиная с 2010-х годов, был дан старт широкомасштабному процессу обновления наших вооруженных сил. Конечно, этот процесс военного строительства был сопряжен с рядом проблем. Так, как все мы помним, еще во времена Сердюкова (министр обороны РФ в 2006–2013 гг. — прим. ФАН) были большие споры, вызвавшие серьезное раздражение у многих военных. Тогда, к примеру, число имеющихся у нас военных городков пытались сократить с более чем 5700 до 500. С приходом Сергея Шойгу на пост министра обороны от этой идеи отказались. Стало очевидно, что задачи обеспечения обороны нашей страны требуют даже более масштабной инфраструктуры. Потому некоторые военные городки восстановили, некоторые расширили и улучшили», — отметил сенатор для Федерального агентства новостей.

Строительство военных городков и парков боевых машин продолжается и сейчас. Затрагивает процесс военного строительства и высшие учебные учреждения, подведомственные министерству обороны РФ. К примеру, по собственному опыту сенатор Клинцевич знает, насколько за последние годы была улучшена и модернизирована работа Военного университета МО РФ.

Дома офицеров, спортивные залы, казармы нового типа — на первый взгляд может показаться, что все эти объекты не так важны для обеспечения обороноспособности нашей страны, как развитие новых видов техники и вооружения. Тем не менее, это совсем не так.

«Как сказал генерал-полковник Марченков, глава Военного университета, даже одно то, что в училищах появились душевые нового типа, и любой курсант теперь может утром и вечером пойти в них и привести себя в порядок, позволяет нашему бюджету экономить огромные средства, затрачиваемые ранее на баню. Это несравнимо с ситуацией, которая была во время моей учебы, когда банный день в субботу в военных училищах был единственным днем в неделю, когда человек мог нормально помыться. Сегодня наши военнослужащие и курсанты живут в условиях ничуть не хуже тех, которые были у них дома. Более того, стоит учитывать, что существенная часть наших солдат приходит на службу из сельской местности. Они в новых казармах живут в условиях значительно лучше тех, что были у них дома. Питание там также в тысячу раз лучше того, которое они в силу тех или иных обстоятельств могли позволить себе ранее.

В нашей армии поменялось все. Главное здесь не желание выглядеть лучше. Главное — что для наших военнослужащих и учащихся наших военных училищ созданы современные условия 21 века. Это и тренажерные залы, и бассейны, и учебные классы. Все это позволяет их навыкам соответствовать той современной технике, которую они обслуживают и на которой несут боевое дежурство. Естественно, все это стало возможным только благодаря самому масштабному военному строительству. Каждый построенный и сданный в эксплуатацию военный объект будет служить обеспечению обороноспособности нашей страны еще много и много лет», — резюмирует Франц Клинцевич.