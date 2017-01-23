Ростуризму предстоит решить непростую задачу на 65 млн рублей

Москва, 23 января. Ростуризму предстоит разобраться с непростой проблемой, связанной с использованием информационной системы «Электронная путевка».

В мае 2015 года Федеральное агентство по туризму нашло подрядчика для создания «Электронной путевки», призванной сделать прозрачной работу туроператоров в соответствии с российским законодательством. Предполагалось, что доверенная «Астеросу» система будет готова в 2017 году.

Компания «Астерос», с которой заключили госконтракт, предложила работы стоимостью 65 млн рублей (треть от общей суммы контракта) субподрядчику «Аэронавигатор». Как сообщает «Санкт-Петербург.Ру», гендиректор субподрядной организации ранее направил письмо «Астеросу», в котором обвинил компанию в отсутствии выплат по договору, в связи с чем авторские права на «Электронную путевку» принадлежат «Аэронавигатору».

Также в письме указано, что представители «Астероса» уклонялись от приемки работ, а потом требовали неустойку за задержку. Кроме того, «Аэронавигатор» направил письма туроператорам и Ростуризму с запретом использования данной системы, пока «Астерос» не выплатит положенную сумму.

Несмотря на возникшие проблемы с определением авторского права, Ростуризм объявил конкурс на монтаж системы, после чего «Аэронавигатор» потребовал отменить поиски подрядчика. В противном случае компания грозит судебным иском.