Колыма осталась без АИ-95: бензин в Магадане продают по талонам

Магадан, 23 января. В Магаданской области начали продавать бензин марки АИ-95 по талонам. О нововведениях в работе АЗС сообщили представители Департамента цен и тарифов правительства региона.

Власти заявили, что ограничения связаны с временной нехваткой топлива этой марки после поломки танкера, доставляющего нефтепродукты на Колыму. При этом в департаменте особо подчеркнули, что дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается, а имеющихся запасов 95-го бензина хватит на всех автовладельцев региона.

Как сообщала ранее «Газета.ру», цены на бензин в России за период с 14 по 20 марта минувшего года в среднем выросли на 0,3%.