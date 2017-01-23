В Приморье молодой отец задушил плачущую грудную дочь

Дунай (Приморский край), 23 января. В Приморье 27-летний отец задушил свою грудную дочь, потому что она громко плакала. Перед этим мужчина изрядно выпил. Возбуждено уголовное дело, проводится проверка.

По версии следствия, мужчина находился в доме на улице Морская в поселке Дунай. После употребления алкоголя он подошел к своей плачущей грудной дочке и начал душить. В результате ребенок умер.

«По данному факту в отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). Он задержан, решается вопрос о мере пресечения», — сообщили ФАН в Следственном комитете по Приморскому краю.

Расследование уголовного дела продолжается, назначен ряд экспертиз.