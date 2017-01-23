Полная неожиданность: в «Справедливой России» удивились выходу Мизулиной

Москва, 23 января. В партии «Справедливая Россия» прокомментировали новость о внезапном выходе из фракции сенатора Елены Мизулиной. По словам первого зампреда партии в Госдуме Александра Буркова и зампреда фракции Михаила Емельянова, они узнали об этом из СМИ.

Так, отвечая на вопросы журналистов по этому поводу, Бурков заявил, что для него самого это явилось новостью. Емельянов также заявил, что выход Мизулиной из партии — полная неожиданность.

«Очень неожиданно», — сказал Емельянов в интервью РИА Новости.

Как сообщала «Газета.ру», ранее сенатор Совета Федерации от Омской области Елена Мизулина заявила о выходе из партии «Справедливая Россия».