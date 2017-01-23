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Иранская «полиция» отобрала у российских туристов образцы метеоритов
Общество

Иранская «полиция» отобрала у российских туристов образцы метеоритов

Сегодня 10:50
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Иранская «полиция» отобрала у российских туристов образцы метеоритов

Тегеран, 23 января. В Иране российские туристы лишились образцов метеоритов по вине людей, представившихся сотрудниками туристической полиции.

Как пишет Газета.Ru, двое российских туристов остановились в городе Табас для поисков упавших в пустыне метеоритов. В один из дней их задержали люди в штатском, назвавшие себя сотрудниками туристической полиции. Они отобрали у россиян несколько найденных камней и образцы метеоритов, которые туристы хотели подарить Тегеранскому университету.

По словам участника экспедиции Тимура Крячко, подарки университету ему с напарником так и не вернули. Теперь россияне собираются сообщить властям Ирана об этом инциденте.

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Ксения Тасманова
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