Иранская «полиция» отобрала у российских туристов образцы метеоритов

Тегеран, 23 января. В Иране российские туристы лишились образцов метеоритов по вине людей, представившихся сотрудниками туристической полиции.

Как пишет Газета.Ru, двое российских туристов остановились в городе Табас для поисков упавших в пустыне метеоритов. В один из дней их задержали люди в штатском, назвавшие себя сотрудниками туристической полиции. Они отобрали у россиян несколько найденных камней и образцы метеоритов, которые туристы хотели подарить Тегеранскому университету.

По словам участника экспедиции Тимура Крячко, подарки университету ему с напарником так и не вернули. Теперь россияне собираются сообщить властям Ирана об этом инциденте.