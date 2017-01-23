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Два приятеля в Хабаровске в шутку сбросили собутыльника с шестого этажа
Происшествия

Два приятеля в Хабаровске в шутку сбросили собутыльника с шестого этажа

Сегодня 10:38
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Два приятеля в Хабаровске в шутку сбросили собутыльника с шестого этажа

Хабаровск, 23 января. В Хабаровске вынесли приговор двум местным жителям, в шутку сбросившим своего собутыльника из окна шестого этажа. Пострадавший выжил, но остался инвалидом.

По данным следствия, трагедия произошла в мае минувшего года. Двое приятелей и девушка пришли в гости к одному из осужденных. Они стали распивать спиртные напитки. Вскоре застолье переросло в ссору, после чего двое мужчин скинули третьего с балкона шестого этажа. Несчастного обнаружила случайная прохожая, она тут же вызвала скорую помощь. Врачи смогли сохранить жизнь потерпевшему, но он остался инвалидом.

При этом злоумышленники свою вину признали только частично. Так, они признались, что сбросили приятеля с балкона, но подчеркнули, что совсем не собирались его убивать, а только хотели пошутить. Суд приговорил мужчин к 9 и 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает «Газета.ру».

 

 

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Ярослава Замысловатова
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