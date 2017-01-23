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Донбасс: окраины Донецка, Горловки и юг ДНР попали под обстрел ВСУ
Новороссия

Донбасс: окраины Донецка, Горловки и юг ДНР попали под обстрел ВСУ

Сегодня 10:38
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Донбасс: окраины Донецка, Горловки и юг ДНР попали под обстрел ВСУ

Донецк, 23 января. Украинская армия с вечера выпустила 159 мин и артиллерийских снарядов по югу Донецкой народной республики (ДНР), окрестностям Ясиноватой, Горловки и Донецка. По словам источника в силовом ведомстве ДНР, огонь открывался из артиллерии 152 и 122 мм, минометов калибрами 120 и 82 мм, а также из вооружения боевой машины пехоты, гранатометов и стрелкового оружия.

Согласно приведенным данным, под обстрел попало село Саханка на юге республики, территория Донецкого аэропорта, поселки Крутая Балка вблизи Ясиноватой, Зайцево под Горловкой и Александровка на западе Донецка.

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Напомним, ранее сообщалось, что украинские войска за минувшие сутки четыре раза обстреляли позиции Народной милиции Луганской народной республики.

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Тимур Румянцев
#днр #ато #всу #донбасс #украина
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