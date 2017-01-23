Брошенный любовник ослепил петербурженку и похитил ее иномарку

Санкт-Петербург, 23 января. Молодого жителя Карелии, напавшего на свою бывшую девушку и похитившего ее иномарку Mazda, ищет полиция Петербурга.

Как стало известно ФАН, о нападении правоохранителям сообщила сама пострадавшая. По словам девушки, бывший молодой человек атаковал ее квартиру в Сестрорецке в минувшее воскресенье. Он пытался ослепить молодую женщину, распыляя газовый баллончик, а также отказывался возвращать ключи от ее черной иномарки Mazda 6 после того, как они поссорились в совместной поездке, уточнили в полиции.

Установлено, что нападавший является уроженцем Карелии. На машине потерпевшей он скрылся в неизвестном направлении. Сейчас злоумышленника ищут. Идет проверка.