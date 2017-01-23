Вор вынес золотые слитки из квартиры инженера «Газпрома» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. В Санкт-Петербурге инженер компании «Газпром проектирование» обратился в полицию с жалобой на вора, который вынес из его квартиры золотые слитки и ювелирные украшения.

Накануне вечером правоохранительные органы приняли заявление от потерпевшего, оценившего нанесенный ему ущерб в 440 тыс. рублей. По словам инженера, вор приник в его квартиру и забрал два золотых слитка, кольца, серьги и прочие ювелирные украшения. Кроме того, злоумышленник украл медаль за отличие в военной службе. Как передает Life.ru, в квартире не была установлена сигнализация.

Как пишет Газета.Ru, в Подмосковье ранее задержали серийного вора, который проникал в помещения дачных домов и похищал бытовую и компьютерную технику.