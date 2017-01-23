Ученые открыли страшную правду о воспалительных процессах во время еды

Нью-Йорк, 23 января. Американские ученые выяснили, что порой при приеме пищи в организме происходит воспалительный процесс. Это происходит, если вместе с едой в организм попадают вредные бактерии.

Ученые из США узнали, что во время еды в организме возможна воспалительная реакция. Когда вместе с едой попадают вредные бактерии, таким образом тело стремится себя защитить. Такие воспаления вскоре затихают.

При воспалительной реакции может произойти снижение иммунитета, а также недостаточная переработка сахара в организме, предупреждают ученые. При этом нельзя забывать, что уровень глюкозы способствует выработки иммунных клеток макрофагов, которые влияют на жизненно важный интерлейкин-1beta. Правильный уровень глюкозы является залогом выработки инсулина и хорошего обмена веществ в целом.

Ранее, как сообщает «Индикатор», международная группа ученых выяснила, что когда человек моргает, мозг корректирует положение глазных яблок.