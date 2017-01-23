Грабители в масках обчистили офис «Росгосстрахбанка» в Петербурге

Санкт-Петербург, 23 января. Трое вооруженных преступников в масках ограбили офис «Росгосстрахбанка» в Петербурге. Сумма ущерба оценивается более чем в миллион рублей.

Как стало известно ФАН, 21 января около 19.10 налетчики ворвались в офис финансовой организации на юге города, где угрожая пистолетом руководителю отдела продаж, похитили около 750 тысяч рублей, 700 долларов США, 3 тыс. 500 евро, принадлежащие банку, после чего скрылись с места происшествия.

Тревожную кнопку сотрудница банка нажала в 19.16, уже через шесть минут на место ЧП прибыла оперативная группа реагирования. «Офис не оборудован камерами видеонаблюдения, физическая охрана также отсутствует», — рассказали в полиции.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

