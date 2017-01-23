Бензин в Магадане начали продавать по талонам

Магадан, 23 января. Поломка танкера, доставляющего топливо на Колыму, привела к дефициту бензина. В связи с этим бензин АИ-95 на автозаправочных станциях Магадана теперь продают только по талонам, сообщает пресс-служба правительства региона.

Правительство региона ввело ограничение по реализацию бензина АИ-95 на автозаправочных станциях Магадана. В настоящее время реализация осуществляется только по талонам. Причиной ограничений стала поломка танкера, осуществляющего доставку нефтепродуктов в регион.

В сообщении подчеркивается, что «дефицита остальных видов нефтепродуктов в Магаданской области не наблюдается». Региональные власти заверили, что запасов топлива хватит для всех автолюбителей.