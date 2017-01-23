Заместитель Шойгу сравнил темпы военного строительства с послевоенным периодом

Москва, 23 января. Замминистра обороны Тимур Иванов заявил, что объем строительства, ведущегося в интересах министерства обороны России, в настоящее время колоссален.

Продолжается строительство двух тысяч объектов специального и социального назначения, среди которых радиолокационные станции, аэродромы, военные городки и многое другое. Как заявил Иванов в интервью газете «Коммерсант», «работа ведется от Калининграда до Курил».

«Только в 2016 году построено свыше 2,5 тыс. зданий и сооружений общей площадью 2,7 млн квадратных метров», — пояснил заместитель Сергея Шойгу.

По его словам, среди крупнейших объектов особого внимания заслуживает возведение в Вилючинске ряда объектов причального фронта и береговой инженерной архитектуры (к приходу первых подлодок «Борей»). В Новороссийске появился причальный фронт для подлодок проекта 636, а в ЮВО завершено обустройство военных городков двух ракетных бригад «Искандер-М».

Кроме того, в прошлом году было с нуля отстроено Тульское суворовское военное училище, в Петрозаводске скоро появится президентское кадетское училище.