Сирия: ВВС Турции уничтожили десятки боевиков ИГИЛ

Анкара, 23 января. Турецкие ВВС за сутки ликвидировали не менее 65 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) в Сирийской республике. Как сообщает турецкий Генштаб, группа террористов была уничтожена в районе Бзага и Эль-Баба.

Согласно приведенным данным, в результате авиаударов также ликвидировано одно оснащенное вооружением транспортное средство, шесть штабов и семь убежищ террористов.

Кроме того, международная коалиция провела три воздушные операции в районах Тадиф, Абу Джаббар и Уваяшия. Так, была ликвидирована минометная позиция ИГ, танк и несколько транспортных средств боевиков.

Как сообщала «Газета.ру», ранее вылетевшие из России бомбардировщики Ту-22м3 совершили авиаудар по объектам ИГИЛ.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.