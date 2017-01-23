Младенец в Петербурге проломил череп при падении с кровати

Санкт-Петербург, 23 января. В северной столице начата проверка по факту происшествия, в котором пострадал младенец.

Как сообщают СМИ, инцидент произошел накануне в Красносельском районе Петербурга. По предварительным данным, из-за недосмотра матери малыш, которому буквально несколько месяцев от роду, упал с дивана.

Прибывшие на место врачи скорой помощи диагностировали перелом теменной кости и черепно-мозговую травму. Малыша срочно доставили в больницу. Следственные органы проводят проверку по факту случившегося.