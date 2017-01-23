Выброшены за борт: как переговоры по Сирии в Астане подчеркивают слабость США

Группы так называемой сирийской «умеренной оппозиции» не имеют единого лидера и скоординированной стратегии, а в отсутствии американской делегации в Астане «не видят негатива». Об этом в понедельник, 23 января, заявил заместитель главы МИД Казахстана Роман Василенко. Корреспондент Федерального агентства новостей побеседовал с политическим аналитиком о причинах и последствиях отсутствия американцев на переговорном процессе в Астане.

По словам Василенко, на переговорах представлены около 15 группировок «умеренных». Он отметил, что это те группы, которые «в целом поддержали» договоренности о прекращении боевых действий, достигнутые в конце декабря при активном содействии Российской Федерации и Турции.

Кроме того, Василенко заметил, что в Астане не видят негатива в том, что от Соединенных Штатов на переговорах будет присутствовать лишь посол. Он напомнил, что американцы не являются гарантом соглашений о прекращении боевых действий на территории Сирийской Арабской Республики.

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«Американские власти стали несколько лет назад инициаторами разрушительной «Арабской весны». В Сирии ее прямым следствием стало распространение терроризма и кровопролитная война нескольких сторон. И возникший конфликт в итоге обернулся тяжелейшими репутационными потерями для Вашингтона, приведя к важным геополитическим изменениям. События в Сирии сейчас показывают, что США полностью утратили остатки своего контроля над ситуацией в этой стране. Группировки, поддерживавшиеся Вашингтоном, либо перешли на сторону радикалов, спонсируемых аравийскими монархиями, либо оказались разгромлены в ходе боевых действий. О какой-то серьезной роли американцев можно говорить лишь в случае курдских формирований, вооружающихся и обучающихся ими. Однако обстановка складывается таким образом, что подразделения сирийских курдов не в состоянии проводить самостоятельные операции против «Исламского государства» (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, — Прим. ФАН) и других террористических группировок без поддержки сирийской армии, Турции и подконтрольных Анкаре сил», — пояснил ФАН политический и военный эксперт фонда «Народная дипломатия» и представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков.

По мнению аналитика, для успеха мирного процесса необходимо участие в переговорах тех сторон, что в реальности определяют военно-политическую обстановку в Сирии и могут изменить ее. Помощь России сирийскому правительству показала способность Москвы оказывать сильное влияние на ситуацию в стране и подчеркнула слабость американцев. Россия вместе с Турцией и Ираном входит в число главных внешних субъектов в сирийском конфликте, а провал политики Барака Обамы привел к тому, что США к их числу не относятся.

«Склонность же нового американского президента Дональда Трампа к изоляционизму лишь усиливает явное нежелание Вашингтона участвовать в урегулировании ситуации в Сирии, исправляя свои же прошлые ошибки. США могут быть заинтересованы, прежде всего, в победе над ИГ, которая поправит в случае благоприятного развития ситуации пошатнувшийся геополитический и военный авторитет американцев. Но в Астане связанные с освобождением Ракки, Мосула или Пальмиры вопросы не решаются, поэтому участие американцев в будущих переговорах оказалось сведено к минимуму. Это лишь подчеркивает, насколько серьезную роль сыграла Россия на Ближнем Востоке, сумевшая совершить то, что Соединенным Штатам оказалось не под силу — оказать эффективную помощь в освобождении от террористов крупнейшего города региона (Алеппо) и усадить враждующие стороны, желающие мира не на словах, а на деле, за стол переговоров», — резюмировал Сергей Простаков.

Ранее российский дипломат Андрей Бакланов в комментарии для газеты «Известия» заявил, что в Сирии провалился сценарий устранения правительства Башара Асада.