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Россиян-«правосеков» разыскивают за преступления против жителей Донбасса
Общество

Россиян-«правосеков» разыскивают за преступления против жителей Донбасса

Сегодня 10:13
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Россиян-«правосеков» разыскивают за преступления против жителей Донбасса

Москва, 23 января. Россияне, которых СК РФ намерен привлечь к уголовной ответственности за связи с «Правым сектором», совершали карательные действия против жителей Донбасса, пропагандировали радикальную идеологию и участвовали в митингах организации. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Уголовное дело было возбуждено в отношении перебравшихся на Украину Игоря Чудинова, Геннадия Хамраева, Георгия Стоцкого, Романа Стригункова и Александра Валова, передает Газета.Ru. По данным следствия, Чудинов занял должность замкомандира одного из боевых подразделений «Правого сектора», вместе с Хамраевым он активно участвовал в преступлениях против жителей ЛНР и ДНР. 

Еще троих россиян подозревают в участии в митингах и шествиях «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) и пропаганде в Сети экстремистской идеологии. В ведомстве подчеркивают, что всех подозреваемых уличили в поддержке радикальных и фашистских взглядов.

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Ксения Тасманова
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